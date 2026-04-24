Головна Авто Скрегіт в коробці передач автомобіля: коли це велика проблема

Дата публікації: 24 квітня 2026 06:00
Водій перемикає передачі. Фото: jcwhitney.com

Скрегіт під час перемикання швидкостей часто стає тривожним сигналом для власників автомобілів. Хоча іноді сторонні звуки виникають через неуважність водія, зазвичай вони свідчать про технічну несправність. Вчасна реакція на зміну в роботі коробки передач допомагає уникнути капітального ремонту та значних фінансових витрат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Причини шуму

Не кожен сторонній звук вимагає негайного візиту на СТО. Часто причиною скреготу є занадто швидке маніпулювання важелем або неповне витискання педалі зчеплення. У старших моделях машин, де синхронізатори працюють не так чітко, спокійніший стиль водіння та точність рухів часто дозволяють повністю позбутися проблеми.

Ситуація стає серйознішою, якщо шум з’являється регулярно при ввімкненні конкретної передачі. Найчастіше страждають друга або третя швидкості, позаяк вони використовуються найбільш інтенсивно. Зношені синхронізатори не можуть вирівняти швидкість обертання шестерень, що призводить до механічного тертя та швидкого руйнування металу. Ігнорування таких симптомів загрожує повною відмовою трансмісії в найвідповідальніший момент.

Проблеми зчеплення

Джерелом звуків часто виявляється не сама коробка передач, а несправне зчеплення. Якщо система не повністю роз’єднує двигун і трансмісію, вал усередині продовжує обертатися, створюючи перешкоди для зміни ступеня. Причиною може бути знос диска, потрапляння повітря в гідравліку або вихід з ладу робочого циліндра.

Багаторазове ігнорування таких симптомів призводить до неминучої зупинки автомобіля посеред дороги. Несправне зчеплення з часом здатне вивести з ладу і саму коробку передач.

Наслідки зволікання

Дрібні пошкодження всередині трансмісії мають здатність швидко накопичуватися. Металева стружка від пошкоджених зубців забруднює оливу, що призводить до прискореного зносу інших шестерень та підшипників. Вчасна заміна одного компонента обходиться значно дешевше, ніж повний ремонт або купівля нової коробки.

Навіть дорога заміна зчеплення разом з двомасовим маховиком є вигіднішою за капітальний ремонт усієї трансмісії. Затягування з візитом до механіка може призвести до того, що підсумковий рахунок стане п’ятизначним.

Раніше Новини.LIVE писали, як розпізнати пошкоджену трансмісію перед купівлею авто з пробігом. Особливої уваги потребують сучасні автоматичні та двоступеневі системи, що мають складну електронну та гідравлічну структуру.

Також читайте про вживані авто з дуже проблемними коробками передач. Деякі популярні моделі мають конструктивні дефекти трансмісій, що перетворюють їх на небезпечні пастки для нових власників.

Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Ігор Саджа
