Цікавий тест з ПДР: хто має перевагу в складній ситуації на перехресті

Складні розвороти на перехресті — хто з водіїв має перевагу
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто має дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На перехрестя синій автомобіль повертає ліворуч, а водій жовтої машини виконує розворот. Зелений сигнал світлофора дозволяє рух обом водіям.
Для багатьох це може бути неочевидним, але перевагу в зображеній ситуації має водій жовтого автомобіля.
Читаємо відповідну частину пункту 10.4 ПДР:
"Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього та виконують розворот".
Таким чином виходить, що водій синього автомобіля у зображеній ситуації, повертаючи ліворуч спочатку зобов'язаний дати водієві жовтої машини завершити маневр.
Правильна відповідь №1
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