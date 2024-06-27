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Складні розвороти на перехресті — хто з водіїв має перевагу

27 червня 2024 06:45
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Цікавий тест з ПДР: хто має перевагу в складній ситуації на перехресті
У кого пріоритет? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто має дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

На перехрестя синій автомобіль повертає ліворуч, а водій жовтої машини виконує розворот. Зелений сигнал світлофора дозволяє рух обом водіям.


Складні розвороти на перехресті — хто з водіїв має перевагу - фото 1

Для багатьох це може бути неочевидним, але перевагу в зображеній ситуації має водій жовтого автомобіля.

Читаємо відповідну частину пункту 10.4 ПДР: 

"Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього та виконують розворот".

Таким чином виходить, що водій синього автомобіля у зображеній ситуації, повертаючи ліворуч спочатку зобов'язаний дати водієві жовтої машини завершити маневр.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехрестя — тут і тут.

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автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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