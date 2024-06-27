Цікавий тест з ПДР: хто має перевагу в складній ситуації на перехресті

У кого пріоритет? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто має дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

На перехрестя синій автомобіль повертає ліворуч, а водій жовтої машини виконує розворот. Зелений сигнал світлофора дозволяє рух обом водіям.





Для багатьох це може бути неочевидним, але перевагу в зображеній ситуації має водій жовтого автомобіля.

Читаємо відповідну частину пункту 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього та виконують розворот".

Таким чином виходить, що водій синього автомобіля у зображеній ситуації, повертаючи ліворуч спочатку зобов'язаний дати водієві жовтої машини завершити маневр.

Правильна відповідь №1

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