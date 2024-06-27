Интересный тест по ПДД: кто имеет преимущество в сложной ситуации на перекрестке

Сложные развороты на перекрестке — кто из водителей имеет преимущество
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Кто должен дать дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке синий автомобиль поворачивает налево, а водитель желтой машины выполняет разворот. Зеленый сигнал светофора разрешает движение обоим водителям.
Для многих это может быть неочевидным, но преимущество в изображенной ситуации у водителя желтого автомобиля.
Читаем соответствующую часть пункта 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево, должен дать дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот".
Таким образом получается, что водитель синего автомобиля в изображенной ситуации, поворачивая налево, сначала обязан дать водителю желтой машины завершить маневр.
Правильный ответ №1
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