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Сложные развороты на перекрестке — кто из водителей имеет преимущество

27 июня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Интересный тест по ПДД: кто имеет преимущество в сложной ситуации на перекрестке
У кого приоритет? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Кто должен дать дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке синий автомобиль поворачивает налево, а водитель желтой машины выполняет разворот. Зеленый сигнал светофора разрешает движение обоим водителям.


Сложные развороты на перекрестке - кто из водителей имеет преимущество - фото 1

Для многих это может быть неочевидным, но преимущество в изображенной ситуации у водителя желтого автомобиля.

Читаем соответствующую часть пункта 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево, должен дать дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот".

Таким образом получается, что водитель синего автомобиля в изображенной ситуации, поворачивая налево, сначала обязан дать водителю желтой машины завершить маневр.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

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