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Складна ситуація на дорозі — хто кого зобов'язаний пропустити

11 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто кого зобов'язаний пропустити в складній ситуації на дорозі
Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На ділянці дороги, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, водій синього автомобіля має намір перестроїтися з лівої смуги в праву, а водій жовтого хоче перестроїтися навпаки — з правої смуги в ліву, аби потім розвернутися у спеціальному місці позначеному дорожнім знаком 5.29 "Місце для розвороту".

Складна ситуація на дорозі — хто кого зобов'язаний пропустити - фото 1

Траєкторії руху автомобілів перетинаються і хтось із них має поступитися дорогою. Позаяк вони перестроюються одночасно, то в дію вступає пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися.

За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Тобто в зображеній на малюнку ситуації дорогу має дати водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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