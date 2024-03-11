Тест з ПДР: хто кого зобов'язаний пропустити в складній ситуації на дорозі

Складна ситуація на дорозі — хто кого зобов'язаний пропустити
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
На ділянці дороги, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, водій синього автомобіля має намір перестроїтися з лівої смуги в праву, а водій жовтого хоче перестроїтися навпаки — з правої смуги в ліву, аби потім розвернутися у спеціальному місці позначеному дорожнім знаком 5.29 "Місце для розвороту".
Траєкторії руху автомобілів перетинаються і хтось із них має поступитися дорогою. Позаяк вони перестроюються одночасно, то в дію вступає пункт 10.3 ПДР:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися.
За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".
Тобто в зображеній на малюнку ситуації дорогу має дати водій синього автомобіля.
Правильна відповідь №2
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