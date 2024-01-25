Тест з ПДР: як правильно повернути праворуч на Т-образному перехресті

Яка траєкторія правильна? Малюнок: "Керманич Shorts".

Поворот праворуч на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів. По якій траєкторії дозволено поворот водію білого автомобіля?

Завдання запропонував канал "Керманич Shorts".

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Варіанти відповіді

Траєкторія 1. Траєкторія 2. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій має намір повернути праворуч. Для виконання цього маневру йому запропоновано дві траєкторії.

Щоб правильно розв'язати задачу необхідно детальніше розібрати картинку з завданням. Ми бачимо три знаки: 2.1 "Дати дорогу", 4.2 "Рух праворуч" і 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Отже, водій білого авто має намір повернути праворуч на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів.

В такому випадку читаємо п. 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Отже, попри те, що права смуга призначена для руху маршрутних транспортних засобів й іншим водіям по ній рух заборонений, білий автомобіль мусить повертати праворуч по першій траєкторії.

Правильна відповідь №1

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