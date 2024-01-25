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Как повернуть на Т-образном перекрестке, чтобы не спровоцировать ДТП

25 января 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как правильно повернуть направо на Т-образном перекрестке
Какая траектория верна? Рисунок: "Керманич Shorts".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Поворот направо на дорогу с полосой маршрутных транспортных средств. По какой траектории разрешен поворот водителю белого автомобиля?

Задание предложил канал "Керманич Shorts".

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Варианты ответа

  1. Траектория 1.
  2. Траектория 2.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель намерен повернуть направо. Для выполнения этого маневра ему предложены две траектории.

Чтобы правильно решить задачу, необходимо подробнее разобрать картинку с заданием. Мы видим три знака: 2.1 "Дать дорогу", 4.2 "Движение направо" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Следовательно, водитель белого авто намерен повернуть направо на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств.

В таком случае читаем п. 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

Следовательно, несмотря на то, что правая полоса предназначена для движения маршрутных транспортных средств и другим водителям по ней движение запрещено, белый автомобиль должен поворачивать направо по первой траектории.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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