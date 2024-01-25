Тест по ПДД: как правильно повернуть направо на Т-образном перекрестке

Как повернуть на Т-образном перекрестке, чтобы не спровоцировать ДТП
Поворот направо на дорогу с полосой маршрутных транспортных средств. По какой траектории разрешен поворот водителю белого автомобиля?
Задание предложил канал "Керманич Shorts".
Варианты ответа
- Траектория 1.
- Траектория 2.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель намерен повернуть направо. Для выполнения этого маневра ему предложены две траектории.
Чтобы правильно решить задачу, необходимо подробнее разобрать картинку с заданием. Мы видим три знака: 2.1 "Дать дорогу", 4.2 "Движение направо" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".
Следовательно, водитель белого авто намерен повернуть направо на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств.
В таком случае читаем п. 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".
Следовательно, несмотря на то, что правая полоса предназначена для движения маршрутных транспортных средств и другим водителям по ней движение запрещено, белый автомобиль должен поворачивать направо по первой траектории.
Правильный ответ №1
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