Тест по ПДД: кто кого обязан пропустить в сложной ситуации на дороге

Сложная ситуация на дороге — кто кого обязан пропустить
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель синего автомобиль.
Разбор задачи
На участке дороги, имеющей две полосы для движения в одном направлении, водитель синего автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую, а водитель желтого хочет перестроиться наоборот — из правой полосы в левую, чтобы затем развернуться в специальном месте, обозначенном дорожным знаком 5.29. "Место для разворота".
Траектории движения автомобилей пересекаются и кто-то из них должен уступить дорогу. Поскольку они перестраиваются одновременно, в действие вступает пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.
При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, находящемуся справа".
То есть в изображенной на рисунке ситуации дорогу должен уступить водитель синего автомобиля.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!