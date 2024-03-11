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Сложная ситуация на дороге — кто кого обязан пропустить

11 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто кого обязан пропустить в сложной ситуации на дороге
Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиль.

Разбор задачи

На участке дороги, имеющей две полосы для движения в одном направлении, водитель синего автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую, а водитель желтого хочет перестроиться наоборот — из правой полосы в левую, чтобы затем развернуться в специальном месте, обозначенном дорожным знаком 5.29. "Место для разворота".

Сложная ситуация на дороге – кто кого обязан пропустить - фото 1

Траектории движения автомобилей пересекаются и кто-то из них должен уступить дорогу. Поскольку они перестраиваются одновременно, в действие вступает пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, находящемуся справа".

То есть в изображенной на рисунке ситуации дорогу должен уступить водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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