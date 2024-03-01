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Ситуація на перехресті — водії-початківці розібралися не одразу

1 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: водії-початківці розібралися не одразу у ситуації на перехресті
Кому поступається червоне авто? Малюнок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Рішення, яке має знати кожен водій, коли сідає за кермо. Кому повинен поступитися дорогою водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації.

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. Водієві трамвая.
  2. Мотоциклісту.
  3. Водієві зеленого автомобіля.
  4. Усім транспортним засобам.
  5. Нікому не повинен поступатися.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водій червоного автомобіля збирається проїхати прямо, мотоцикліст і водій зеленого автомобіля — повернути ліворуч, водій трамвая — праворуч. Тобто траєкторії руху всіх транспортних засобів перетинаються.

Перед трамваєм і червоним автомобілем встановлено знак 2.3 "Головна дорога", а під ним табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

Ситуація на перехресті — водії-початківці розібралися не одразу - фото 1

Це означає, що першим перехрестя проїдуть трамвай і червоний автомобіль. А при рівнозначній ситуації трамвая і червоного автомобіля, перевагу має трамвай.

Читаємо 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто водій червоного авто поступається дорогою лише водієві трамвая.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.

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ПДР
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