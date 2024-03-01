Тест по ПДД: начинающие водители разобрались не сразу в ситуации на перекрестке

Кому уступает красный автомобиль? Рисунок: "Школа авто".

Решение, которое должен знать каждый водитель, когда садится за руль. Кому должен уступить дорогу водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

Водителю трамвая. Мотоциклисту. Водителю зеленого автомобиля. Всем транспортным средствам. Никому не должен уступать.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель красного автомобиля собирается проехать прямо, мотоциклист и водитель зеленого автомобиля — повернуть налево, водитель трамвая — направо. То есть траектории движения всех транспортных средств пересекаются.

Перед трамваем и красным автомобилем установлен знак 2.3 "Главная дорога", а под ним табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Это означает, что первым перекрестком проедут трамвай и красный автомобиль. А при равнозначной ситуации трамвая и красного автомобиля преимущество имеет трамвай.

Читаем 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть водитель красного авто уступает дорогу только водителю трамвая.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.