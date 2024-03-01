Тест по ПДД: начинающие водители разобрались не сразу в ситуации на перекрестке

Ситуация на перекрестке — начинающие водители разобрались не сразу
Решение, которое должен знать каждый водитель, когда садится за руль. Кому должен уступить дорогу водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации.
Задание предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- Водителю трамвая.
- Мотоциклисту.
- Водителю зеленого автомобиля.
- Всем транспортным средствам.
- Никому не должен уступать.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке водитель красного автомобиля собирается проехать прямо, мотоциклист и водитель зеленого автомобиля — повернуть налево, водитель трамвая — направо. То есть траектории движения всех транспортных средств пересекаются.
Перед трамваем и красным автомобилем установлен знак 2.3 "Главная дорога", а под ним табличка 7.8 "Направление главной дороги".
Это означает, что первым перекрестком проедут трамвай и красный автомобиль. А при равнозначной ситуации трамвая и красного автомобиля преимущество имеет трамвай.
Читаем 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
То есть водитель красного авто уступает дорогу только водителю трамвая.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!