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Ситуация на перекрестке — начинающие водители разобрались не сразу

1 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: начинающие водители разобрались не сразу в ситуации на перекрестке
Кому уступает красный автомобиль? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Решение, которое должен знать каждый водитель, когда садится за руль. Кому должен уступить дорогу водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. Водителю трамвая.
  2. Мотоциклисту.
  3. Водителю зеленого автомобиля.
  4. Всем транспортным средствам.
  5. Никому не должен уступать.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель красного автомобиля собирается проехать прямо, мотоциклист и водитель зеленого автомобиля — повернуть налево, водитель трамвая — направо. То есть траектории движения всех транспортных средств пересекаются.

Перед трамваем и красным автомобилем установлен знак 2.3 "Главная дорога", а под ним табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Ситуация на перекрестке — начинающие водители разобрались не сразу - фото 1

Это означает, что первым перекрестком проедут трамвай и красный автомобиль. А при равнозначной ситуации трамвая и красного автомобиля преимущество имеет трамвай.

Читаем 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть водитель красного авто уступает дорогу только водителю трамвая.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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