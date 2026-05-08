Головна Авто Ситуація на кордоні: на трьох КПП є затори

Дата публікації: 8 травня 2026 10:37
Черга з автівок на кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні України у п'ятницю, 8 травня, спостерігаються черги на трьох пунктах пропуску. Крім того, прикордонники попереджають водіїв про затримки та можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 8 травня

Станом на 09:00 фіксують черги на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Водіям радять планувати свій маршрут з урахуванням затримок.

Черги на кордоні з Польщею 8 травня

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 травня

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 травня

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 8 травня

  • "Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 8 травня

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Кіра Топенко
