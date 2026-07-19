Шість двигунів Audi на вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі

Двигун 2.0 TFSI EA888. Фото: wikipedia.org

Сергій Якуба Редактор

Німецький бренд Audi випускає технологічні, швидкі та комфортні автомобілі з надійними двигунами. Проте у гонитві за паливною економічністю та високою потужністю інженери концерну створили кілька вкрай невдалих силових агрегатів. Бензинові мотори сімейства FSI з безпосереднім впорскуванням та турбовані TFSI попередніх поколінь мають чимало конструктивних прорахунків. Купуючи вживаний автомобіль з такими двигунами, можна швидко зіткнутися з необхідністю капітального ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Проблемні четвірки

Двигун 2.0 TFSI серії EA888, який встановлювали на моделі Audi A3, A4, A5 та Q5 з 2005 по 2015 рік, став фігурантом гучних судових позовів. Головною бідою цього 2-літрового мотора є катастрофічний масляний апетит через дефектні та надто тонкі поршневі кільця. Олива буквально згорає в циліндрах, а витрата може перевищувати 1 л на 1000 км. Крім того, ранні версії цього агрегату страждають від раптового перескакування ланцюга ГРМ та відмови водяної помпи.

Молодший двигун 1.8 TFSI з цієї ж родини EA888 має аналогічні проблеми з поршневою групою та передчасним зносом ланцюга. При холодному запуску власники часто чують характерний металевий брязкіт, що свідчить про розтягнення ланцюга ГРМ та слабкість його натягувача. Частково ці дитячі хвороби усунули лише на машинах у кузовах з індексом B8.5 після серйозної модернізації та переходу на третє покоління двигуна.

Капризні V8

Турбований 4-літровий V8 серій CEUC та CTGE, який ставили на потужні моделі Audi S7, RS6 та RS7 до 2016 року, дарує неймовірну динаміку, але лякає вартістю обслуговування. Головна проблема цього монстра полягає в масляному голодуванні турбін. Через брак змащення дрібна металева стружка від тертя потрапляє безпосередньо в циліндри, повністю руйнуючи дорогий двигун.

Атмосферний двигун 4.2 FSI V8, відомий за кросовером Audi Q7 та седаном Audi A8 2000-х років, сам по собі є відносно міцним. Проте його головний недолік ховається у жахливому компонуванні та щільності моторного відсіку. Ланцюг ГРМ розташований у задній частині двигуна, тому для заміни будь-якої дрібної деталі чи опор мотора доводиться повністю демонтувати весь важкий силовий агрегат, що виливається у величезні рахунки за роботу на СТО.

Малий об'єм

Молодші двигуни сімейства EA111 об'ємом 1,2 та 1,4 л встановлювалися на компактні моделі Audi A1 та A3. Ці мотори є конструктивними близнюками двигунів TSI від Volkswagen Golf, проте преміальний бренд намагається про це не згадувати. Вся серія EA111 страждає від цілого комплексу проблем: швидкого розтягнення ланцюга ГРМ, слабких натягувачів, постійних пропусків запалювання та збоїв у роботі складної електрики.

Попри привабливі ціни таких вживаних машин, майбутнім власникам варто бути готовими до серйозних витрат. Єдиний плюс цих малолітражних моторів полягає в тому, що через велику популярність платформи Volkswagen Golf знайти деталі та досвідченого майстра на незалежних СТО для їхнього ремонту значно простіше та дешевше, ніж для преміальних версій V8.

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