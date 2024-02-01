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Широка дорога з трамвайними коліями — як правильно повернути ліворуч

1 лютого 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як повернути ліворуч, не порушуючи правила
Хто правильно зайняв смугу перед поворотом ліворуч? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв правильно зайняв смугу для руху перед поворотом ліворуч?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля
  2. Водій мікроавтобуса.
  3. Обоє праві.
  4. Обоє неправі

Розбір задачі

На дорозі водій мікроавтобуса перед поворотом ліворуч зайняв ліву смугу, а водій білого автомобіля — трамвайну колію попутного напрямку. При цьому колія розташована на одному рівні з проїзною частиною.

Читаємо п. 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

Позаяк ані дорожніх знаків, ані відповідної розмітки на малюнку ми не спостерігаємо, правильне розташування обрав водій білого легкового автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.

авто
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ПДР
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