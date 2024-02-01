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Широкая дорога с трамвайными путями — как правильно повернуть налево

1 февраля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как правильно повернуть налево, не нарушая правила
Кто правильно занял полосу перед поворотом налево? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Кто из водителей правильно занял полосу для движения перед поворотом налево?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля
  2. Водитель микроавтобуса.
  3. Оба правы.
  4. Оба неправы

Разбор задачи

На дороге водитель микроавтобуса перед поворотом налево занял левую полосу, а водитель белого автомобиля — трамвайный путь попутного направления. При этом путь расположен на одном уровне с проезжей частью.

Читаем п. 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

Поскольку ни дорожных знаков, ни соответствующей разметки на рисунке мы не наблюдаем, правильное расположение выбрал водитель белого легкового автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.

авто
автомобиль
ПДД
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