Що таке гіпоїдна олива для авто та чим вона відрізняється від звичайної

Заміна трансмісійної рідини. Фото: aamcoutah.com

Автомобільні вузли з металевими деталями потребують постійного змащування для захисту від перегріву. Механічна або автоматична трансмісія та редуктор працюють під різними навантаженнями. Кожен з цих вузлів потребує власної рідини, тому стандартне мастило для коробки передач не замінить спеціальний склад для ведучого моста. Саме тому звичайна олива не завжди здатне замінити спеціальну гіпоїдну.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Розташування шестерень

Більшість водіїв називають трансмісійною оливою будь-яку рідину для механіки, мостів та редукторів. Плутанина виникає через те, що всі ці вузли відповідають за передачу крутного моменту від двигуна до коліс. Проте всередині них стоять абсолютно різні за формою та навантаженням деталі.

Гіпоїдні шестерні найчастіше живуть у редукторах ведучих мостів задньопривідних та повнопривідних машин. У передньопривідних авто цей вузол зазвичай вбудований безпосередньо у коробку передач. Головна роль таких шестерень полягає у зміні напрямку обертання та передачі сили від карданного вала на колеса під кутом 90°.

Особливості конструкції

У звичайних коробках передач шестерні стикаються прямо лоб у лоб, як два коліщата у механічному годиннику. Вони просто перекочуються зуб за зубом. У гіпоїдному ж редукторі вхідний вал зміщений відносно центра великого колеса. Через це зубці зрізані під кутом і мають форму спіралі.

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Завдяки такій формі в зачепленні перебуває одночасно декілька зубців, а не один. Це робить роботу редуктора значно тихішою і дозволяє витримувати величезні навантаження від потужного двигуна.

Проте за це доводиться платити складними умовами роботи. Зубці гіпоїдних шестерень не просто перекочуються, а з силою ковзають один по одному вздовж поверхні, що створює колосальне бокове тертя та високу температуру.

Спеціальні присадки

Звичайне мастило для коробки передач не здатне витримати таке бокове ковзання металу. Під високим тиском звичайна оливна плівка миттєво розривається, що призводить до швидкого стирання та заклинювання деталей. Саме тому для гіпоїдних передач купують особливу рідину стандарту API GL-5.

Такий склад містить спеціальні сірчано-фосфорні присадки. Вони вступають у реакцію зі сталевою поверхнею і створюють міцний захисний шар. Про знос редуктора через неправильне мастило свідчать гуркіт з боку осі, клацання під час руху або дивна поведінка машини на крутих поворотах.

Загроза латуні

Багато сучасних механічних коробок передач також працюють на рідині GL-5, позаяк мають міцні сталеві деталі. Проте універсальність цього мастила закінчується там, де з'являються м'які метали.

Сірчано-фосфорні добавки здатні вступати в хімічну реакцію з латунню та руйнувати її. Якщо у коробці передач встановлені латунні синхронізатори, рідина GL-5 швидко виведе їх з ладу. Для таких вузлів використовують мастило стандарту GL-4 з меншою кількістю агресивних речовин.

Раніше Новини.LIVE писали, чому автоматичні коробки передач смикаються у заторах. Найбільше від руху на низькій швидкості страждають роботизовані трансмісії з двома зчепленнями.

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