Что такое гипоидное масло для авто и чем оно отличается от обычного

Замена трансмиссионной жидкости. Фото: aamcoutah.com

Автомобильные узлы с металлическими деталями требуют постоянной смазки для защиты от перегрева. Механическая или автоматическая коробка передач и редуктор работают под различными нагрузками. Каждый из этих узлов требует собственной жидкости, поэтому стандартная смазка для коробки передач не заменит специальный состав для ведущего моста. Именно поэтому обычное масло не всегда способно заменить специальное гипоидное.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Расположение шестерен

Большинство водителей называют трансмиссионным маслом любую жидкость для механической коробки передач, мостов и редукторов. Путаница возникает из-за того, что все эти узлы отвечают за передачу крутящего момента от двигателя к колесам. Однако внутри них находятся совершенно разные по форме и нагрузке детали.

Гипоидные шестерни чаще всего устанавливаются в редукторах ведущих мостов заднеприводных и полноприводных автомобилей. В переднеприводных автомобилях этот узел обычно встроен непосредственно в коробку передач. Основная роль таких шестерен заключается в изменении направления вращения и передаче силы от карданного вала на колеса под углом 90°.

Особенности конструкции

В обычных коробках передач шестерни соприкасаются прямо лоб в лоб, как два колеса в механических часах. Они просто перекатываются зуб за зубом. В гипоидном же редукторе входной вал смещен относительно центра большого колеса. Из-за этого зубья срезаны под углом и имеют форму спирали.

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Благодаря такой форме в зацеплении находятся одновременно несколько зубцов, а не один. Это делает работу редуктора значительно тише и позволяет выдерживать огромные нагрузки от мощного двигателя.

Однако за это приходится платить сложными условиями работы. Зубья гипоидных шестерен не просто перекатываются, а с силой скользят один по другому вдоль поверхности, что создает колоссальное боковое трение и высокую температуру.

Специальные присадки

Обычная смазка для коробки передач не способна выдержать такое боковое скольжение металла. Под высоким давлением обычная масляная пленка мгновенно разрывается, что приводит к быстрому износу и заклиниванию деталей. Именно поэтому для гипоидных передач приобретают специальную жидкость стандарта API GL-5.

Такой состав содержит специальные серно-фосфорные присадки. Они вступают в реакцию со стальной поверхностью и создают прочный защитный слой. Об износе редуктора из-за неправильной смазки свидетельствуют грохот со стороны оси, щелчки во время движения или странное поведение машины на крутых поворотах.

Угроза для латуни

Многие современные механические коробки передач также работают на жидкости GL-5, поскольку имеют прочные стальные детали. Однако универсальность этой смазки заканчивается там, где появляются мягкие металлы.

Серо-фосфорные добавки способны вступать в химическую реакцию с латунью и разрушать её. Если в коробке передач установлены латунные синхронизаторы, жидкость GL-5 быстро выведет их из строя. Для таких узлов используют смазку стандарта GL-4 с меньшим количеством агрессивных веществ.

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