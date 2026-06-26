Що робити, коли коробка передач авто зламалася під час руху

Ремонт коробки передач. Фото: reengineeredtransmissions.co.uk

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Серед численних механічних несправностей автомобіля відмова коробки передач вважається однією з найнебезпечніших ситуацій. Цей складний вузол відповідає за безперебійну передачу потужності двигуна на колеса, тому його стабільний стан є основою надійності транспортного засобу. У разі виникнення критичного збою важливо чітко знати алгоритм дій, щоб уникнути аварії на дорозі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Перші дії

Незалежно від конструктивного типу трансмісії у разі її раптової відмови необхідно плавно з'їхати на узбіччя. Автомобіль слід зупинити у безпечному місці, максимально далі від активного транспортного потоку.

Після повної зупинки на машинах з автоматичною трансмісією потрібно перевести важіль керування у режим паркінгу. Для обох типів коробок передач є обов'язковим повне затягування ручного гальма.

Одразу після зупинки автомобілісту слід увімкнути аварійну світлову сигналізацію для попередження інших водіїв про небезпеку. Продовжувати рух самостійно у такій ситуації категорично заборонено, позаяк це може повністю зруйнувати внутрішні шестерні. Єдиним правильним рішенням буде викликати службу технічної допомоги або евакуатор для транспортування машини на СТО.

Причини поломок

Головним чинником більшості капітальних поломок агрегату є прихований витік спеціальної робочої рідини. Зниження рівня мастила призводить до сильного перегріву внутрішніх деталей, появи вираженого запаху горілого та пробуксовування передач.

Механічні коробки при цьому часто видають гучний скрегіт під час перемикання, а автоматичні трансмісії починають запізнюватися з переходом на наступний ступінь або взагалі втрачають здатність фіксувати передачу. Додатково про технічний збій водія може сповістити індикатор помилки двигуна на панелі приладів.

Проведення капітального ремонту трансмісії вважається однією з найдорожчих послуг в автомобільних майстернях. За даними KBB, вартість відновлення або повної заміни вузла варіюється в межах від 3000 до 7000 доларів. Висока ціна зумовлена як дорожнечею самих оригінальних запчастин, так і великим обсягом складних демонтажних робіт. Головним способом профілактики подібних витрат є регулярний контроль рівня трансмісійної рідини та її своєчасне оновлення.

Раніше Новини.LIVE писали, як довго служить автоматична коробка передач. Водії часто забувають про необхідність регулярного сервісного догляду за цим агрегатом.

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