Як довго служить автоматична коробка передач

Автоматична трансмісія. Фото: 886drivingschool.co.uk

Автоматична трансмісія є складним вузлом машини, який забезпечує високий рівень комфорту під час щоденних поїздок. За умови правильного обслуговування класичний автомат здатний стабільно безвідмовно працювати у середньому від 240 000 до 320 000 км пробігу. Проте водії часто забувають про необхідність регулярного сервісного догляду за цим агрегатом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Причини поломок

Передчасне руйнування автоматичних коробок передач найчастіше відбувається через банальну недбалість власників або занадто агресивну експлуатацію. Постійні механічні навантаження поступово накопичуються в системі під час кожного перемикання швидкостей. Ситуація стрімко погіршується у разі регулярного ігнорування термінів оновлення трансмісійної рідини або використання невідповідного за специфікацією мастила.

Критичний рівень зносу елементів супроводжується чіткими технічними симптомами. До переліку головних ознак несправності коробки входять:

поява видимих підтікань робочої рідини на корпусі;

гучний металевий скрегіт або сторонні шуми в зоні розташування вузла;

хаотична або неадекватна робота передач з втратою окремих ступенів:

активація індикатора помилки двигуна на панелі приладів.

Позаяк роботою сучасних автоматів керує бортовий комп'ютер, ігнорування електронних попереджень швидко скорочує залишковий ресурс техніки.

Ситуація ускладнюється, якщо автомобіль має безступеневий варіатор (CVT) або робот з подвійним зчепленням (DCT). Наприклад, варіатори служать приблизно вдвічі менше за класичні планетарні коробки та вимагають оновлення оливи кожні 50 000–65 000 км замість стандартних для гідротрансформатора 100 000 км.

Способи захисту

Головним правилом довголіття трансмісії є суворе дотримання сервісного регламенту. Навіть якщо автовиробник заявляє про довічний термін служби заводського мастила та повністю запечатує корпус, рідину все одно необхідно періодично замінювати. Також важливо регулярно стежити за чистотою та справністю радіатора охолодження автомата, позаяк надмірне тепло викликає миттєвий перегрів і руйнування внутрішніх фрикціонів.

Додатково продовжити життя складним деталям допомагають правильні щоденні звички водія. Під час зупинки на схилі або парковці слід обов'язково вмикати стоянкове гальмо, щоб зняти зайву напругу з фіксатора коробки. Перемикати селектор між режимами руху вперед та назад дозволяється лише після повної зупинки автомобіля. Крім того, перед початком динамічного прискорення або тривалого буксирування причепа взимку необхідно дати трансмісії час на мінімальний прогрів.

Раніше Новини.LIVE писали, як довго служить механічна коробка передач в авто. Завдяки своїй простоті та відсутності складних комп'ютеризованих систем керування цей вузол демонструє дивовижну витривалість.

Також читайте, коли насправді треба міняти оливу в коробці передач авто. Міф про вічне мастило часто призводить до передчасного виходу агрегатів з ладу.