Що робити, коли автомобіль поводиться дивно на поворотах

Автомобіль входить у поворот. Фото: netcarshow.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Зміна поведінки автомобіля в поворотах нерідко стає першим сигналом про серйозне зношення деталей підвіски. Поступове погіршення керованості змушує водія звикати до вад ходової частини, що приховує реальну загрозу. Зношені амортизатори не просто погіршують комфорт, але й суттєво збільшують гальмівний шлях та збивають роботу електронних систем безпеки. Розуміння перших симптомів несправності дозволяє вчасно усунути проблему.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Головні симптоми

Помилки в роботі підвіски проявляються стуками, вібраціями на кермі та масляними патьоками на корпусі деталі. Під час прискорення або гальмування корпус автомобіля починає сильніше колихатися та нахилятися у боки.

При екстреній зупинці передня частина машини сильно клює носом, а задній міст підіймається вгору. На нерівній дорозі колеса втрачають постійне зчеплення з асфальтом, через що завчасно спрацьовує система ABS і збільшується гальмівна дистанція.

Слабке гальмування не завжди пов'язане виключно з підвіскою. Причиною можуть бути зношені або заклинені гальмівні колодки, проблеми з циліндрами чи забиті гнучкі шланги.

Правила діагностики

Перевірити стан деталей можна простим натисканням на кузов біля крила. Якщо після відпускання кузов продовжує розгойдуватися понад два рази, елементи підлягають обов'язковій заміні.

Контролювати стан підвіски варто кожні 20 000–30 000 км, хоча середній ресурс деталей становить від 80 000 до 100 000 км. Постійна їзда по вибоїнах, частому доланню лежачих поліцейських та регулярне перевезення важких вантажів значно скорочують цей термін.

Заміна амортизаторів виконується виключно парами на всій осі. Після завершення ремонтних робіт обов'язково проводиться перевірка та регулювання геометрії коліс.

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