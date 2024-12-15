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Що подарувати автолюбителю на Новий рік 2025 — п’ять ідей

15 грудня 2024 11:25
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
П’ять подарунків для водія на Новий рік 2025 — кращі варіанти
Подарунки. Фото: narscars.com.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Новий рік — це чудова нагода потішити своїх близьких та друзів подарунками. Якщо серед них є автолюбителі, подарунки, пов’язані з їхнім захопленням, завжди будуть актуальними.

Ось п’ять ідей для нововрічних подарунків.

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  • Приладдя для догляду за автомобілем

Автомобілісти завжди цінують якісні засоби для догляду за своїм транспортом. Ви можете подарувати набір для очищення автомобіля, що включає шампунь, воски, поліролі та мікрофіброві серветки.

  • Автомобільні аксесуари

Аксесуари для автомобіля завжди актуальні. Серед популярних варіантів — чохли для сидінь, килимки, органайзери для багажника або автомобільні ароматизатори. Можна розглянути ідею подарувати стильні LED-лампи або камеру заднього виду, які покращать комфорт та безпеку водіння.

  • Технічні гаджети

Ще один чудовий варіант — сучасні пристрої, які зроблять поїздки комфортнішими та безпечнішими. Наприклад, GPS-навігатор, автомобільний відеореєстратор або bluetooth-адаптер для відтворення музики з телефону.

  • Сертифікати та курси

Можливо, автомобіліст мріє про підвищення своїх навичок водіння. Подаруйте йому сертифікат на відвідування шкіл екстремального водіння або курсів, які навчають основам технічного обслуговування автомобіля. Це не лише розширить його знання, а й подарує нові враження.

  • Книга або журнал

Для автомобілістів, які люблять читати, відмінним подарунком може стати книга про автомобільну тематику. Або підпишіть його на автомобільний журнал.

Раніше ми писали,  який штраф передбачено за їзду водія в шапці. Також розповідали, для чого потрібні лінії на задньому склі автомобіля.

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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