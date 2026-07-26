Що обіцяє Toyota 4Runner 2026 року, але не у кожній комплектації

Toyota 4Runner 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сергій Якуба Редактор

Легендарний позашляховик Toyota 4Runner отримав довгоочікуване оновлення для 2026 модельного року. Автомобіль пропонує широкий вибір з 12 різних комплектацій, від базових робочих версій до розкішних варіантів та спеціальних модифікацій для важкого бездоріжжя. Проте випробування топової версії Platinum показало, що прагнення бренду додати преміальності не завжди пішло на користь практичності рамного авто.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Силові установки

Базові модифікації позашляховика оснащуються 2,4-літровим турбомотором потужністю 278 к.с. у парі з 8-ступеневим автоматом. Дорожчі версії отримали гібридну установку i-FORCE MAX з загальною віддачею 326 к.с. Такий силовий агрегат робить акцент на динаміці та тязі, а не на максимальній економії пального.

Реальний тест-драйв показав середню витрату на рівні 12,2 л/100 км, що суттєво відрізняється від офіційних запевнень. До того ж гібридна система вимагає високооктанового пального, тоді як звичайні турбоверсії спокійно працюють на стандартному бензині.

Оснащення салону

Всередині автомобіль отримав сучасний 12,3-дюймовий цифровий щиток приладів та великий 14-дюймовий сенсорний екран мультимедіа. Приємно, що блок керування клімат-контролем та гучністю аудіосистеми залишили у вигляді фізичних клавіш і шайб. У комплектації Platinum салон оздоблений високоякісною шкірою, а пасажири другого ряду отримали підігрів сидінь.

Водночас прорізи задніх дверей виявилися досить вузькими, що ускладнює посадку. Опціональний третій ряд сидінь пропонується лише для окремих модифікацій і суттєво зменшує об'єм багажника. Через розміщення акумулятора гібридної системи під підлогою вантажного відсіку утворилася відчутна сходинка, яка заважає завантаженню великогабаритних вантажів.

Поведінка на дорозі

На асфальті автомобіль демонструє класичні звички рамної машини з високим центром ваги. Модифікація Platinum оснащується великими 20-дюймовими дисками й тихими шосейними шинами, які забезпечують комфорт на автобані, але не підходять для складного бездоріжжя.

Автомобіль здатен буксирувати причіп вагою до 2721 кг, а його дах витримує навантаження до 75 кг під час руху. Попри гарний набір систем безпеки та високу надійність, надмірне захоплення розкішшю робить деякі версії моделі занадто дорогими. Для суворих умов краще обирати простіші позашляхові модифікації.

Раніше Новини.LIVE писали, як Toyota провалила редизайн флагманської моделі. Попри амбітні плани виробника, новий 4Runner отримав порцію гострої критики за відхід від традиційних цінностей надійності та простоти.

Також читайте, які позашляховики та кросовери Toyota служать довше за RAV4. В модельному ряду бренду є варіанти, здатні забезпечити значно більший пробіг та краще виправдати витрачені на купівлю гроші.