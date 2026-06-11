Сергій Куюн розповів про вплив біоетанолу Е10 на старі двигуни

Заправка автомобіля. Фото: УНІАН

Українські водії можуть спокійно заправляти старі автомобілі бензином за новими державними стандартами, які починають діяти з другої половини літа. Експерт паливного ринку Сергій Куюн у телевізійному ефірі пояснив, що пальне Е10 є повністю безпечним і не потребує технічного переобладнання машин. Пропозиція цього нововведення полягає у заміні частини імпорту пальним із власної кукурудзяної сировини.

Про це Сергій Куюн заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Чи псує домішка біоетанолу двигун автомобілів

Державна програма з оновлення вимог до автомобільного пального, яка офіційно стартує з 1 липня, не створить технічних проблем для власників транспортних засобів. В ефірі проєкту Вечір.LIVE експерт Сергій Куюн детально проаналізував заплановані нововведення і спростував побоювання водіїв щодо можливої шкоди для старих моторів через перехід на суміш Е10.

"Стандартом, що стосується, коли ми говоримо про біоетанол до 10% в бензині, то він не здатен призвести до якихось збоїв в роботі автомобіля, будь-якого. То це дуже незначні з точки зору експлуатаційного використання. Це незначні абсолютно частки і, відповідно, нічого відбуватися не буде", — констатував паливний експерт.

Він підкреслив, що замислюватися про додаткове налаштування моторів водіям довелося б лише у випадку використання паливних сумішей із набагато вищим умістом спирту.

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Йдеться йде про альтернативне пальне брендів Е30, Е40 чи Е85, де дійсно необхідно перевіряти сумісність вузлів та проводити адаптацію двигуна, хоча навіть такі маніпуляції не є технологічно складними.

Проте стандарт Е10, який стає обов'язковим для українських АЗС, жодних додаткових дій від автовласників не вимагає.

"По дизелю ми вже сказали, що у нас нічого взагалі не змінюється. Ми не переходимо на біодизель, це важка програма і я думаю, що ми не скоро до неї повернемось. Або там будемо про неї говорити", — пояснив аналітик.

Причина переходу на Е10 пов'язана зі зменшенням енергозалежності та стимулюванні вітчизняного аграрного сектору. Додавання рослинних спиртів дозволить Україні частково замістити обсяги закупівлі іноземного палива коштом власного ресурсу. Оскільки український біоетанол виготовляється із місцевих сільськогосподарських культур, передусім із кукурудзи, реформа безпосередньо завантажить замовленнями національний агрокомплекс.

"По-перше, для України ми фактично зможемо частину пального замістити своїм біоетанолом. Що таке наш біоетанол? Це те, що виробляється з нашої сировини, зокрема з кукурудзи. Тобто ми завантажуємо наш аграрний сектор, ми відмовляємося від примітивного експорту кукурудзи, перестаємо бути сировинним якимось придатком, починаємо робити технологічний продукт, пальне, і відповідно знижуємо нашу енергозалежність. Тобто це головний сенс цієї програми", — підсумував Сергій Куюн.

Як зазначив паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі "День.LIVE", фермери встигли закупити основні обсяги пального до початку стрімкого зростання цін. Водночас аналітик скептично оцінив спроби уряду мінімізувати кризу через запуск програми державного кешбеку.

Також як повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Auto Trendy, сучасні бортові мультимедійні системи мають приховані функції, здатні суттєво знизити витрати на пальне машини. Більшість автовласників навіть не здогадуються, що в їхніх автівках за замовчуванням закладені такі функції.