Сергей Куюн рассказал о влиянии биоэтанола Е10 на старые двигатели

Заправка автомобиля. Фото: УНИАН

Украинские водители могут спокойно заправлять старые автомобили бензином, соответствующим новым государственным стандартам, которые вступают в силу со второй половины лета. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн в телеэфире объяснил, что топливо Е10 является полностью безопасным и не требует технического переоборудования машин. Суть этого нововведения заключается в замене части импорта топливом из собственного кукурузного сырья.

Об этом Сергей Куюн заявил в эфире Вечір.LIVE.

Портит ли примесь биоэтанола двигатель автомобилей

Государственная программа по обновлению требований к автомобильному топливу, которая официально стартует с 1 июля, не создаст технических проблем для владельцев транспортных средств. В эфире проекта Вечір.LIVE эксперт Сергей Куюн подробно проанализировал запланированные нововведения и опроверг опасения водителей относительно возможного вреда для старых двигателей из-за перехода на смесь Е10.

«Что касается стандарта, когда мы говорим о биоэтаноле до 10% в бензине, то он не способен привести к каким-либо сбоям в работе автомобиля, любого. Это очень незначительные с точки зрения эксплуатации доли. Это абсолютно незначительные доли и, соответственно, ничего происходить не будет», — констатировал топливный эксперт.

Он подчеркнул, что задумываться о дополнительной настройке двигателей водителям пришлось бы только в случае использования топливных смесей с гораздо более высоким содержанием спирта.

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Речь идет об альтернативном топливе марок Е30, Е40 или Е85, где действительно необходимо проверять совместимость узлов и проводить адаптацию двигателя, хотя даже такие манипуляции не являются технологически сложными.

Однако стандарт Е10, который становится обязательным для украинских АЗС, никаких дополнительных действий от автовладельцев не требует.

«По дизелю мы уже сказали, что у нас ничего вообще не меняется. Мы не переходим на биодизель, это сложная программа, и я думаю, что мы не скоро к ней вернемся. Или там будем о ней говорить», — пояснил аналитик.

Причина перехода на Е10 связана с уменьшением энергозависимости и стимулированием отечественного аграрного сектора. Добавление растительных спиртов позволит Украине частично заменить объемы закупки иностранного топлива за счет собственного ресурса. Поскольку украинский биоэтанол производится из местных сельскохозяйственных культур, прежде всего из кукурузы, реформа напрямую загрузит заказами национальный агрокомплекс.

«Во-первых, для Украины мы фактически сможем заменить часть топлива своим биоэтанолом. Что такое наш биоэтанол? Это то, что производится из нашего сырья, в частности из кукурузы. То есть мы загружаем наш аграрный сектор, мы отказываемся от примитивного экспорта кукурузы, перестаем быть сырьевым придатком, начинаем производить технологический продукт, топливо, и соответственно снижаем нашу энергозависимость. То есть в этом главный смысл этой программы», — подытожил Сергей Куюн.

Как отметил топливный эксперт Дмитрий Леушкин в эфире "День.LIVE", фермеры успели закупить основные объемы топлива до начала стремительного роста цен. В то же время аналитик скептически оценил попытки правительства минимизировать кризис за счет запуска программы государственного кэшбэка.

Также, как сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy, современные бортовые мультимедийные системы имеют скрытые функции, способные существенно снизить расходы на топливо автомобиля. Большинство автовладельцев даже не догадываются, что в их автомобилях по умолчанию заложены такие функции.