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Рух на кордоні України зупинився: сотні авто в чергах

26 червня 2026 11:46
Перевірка документів у водіїв під час перетину кордону. Фото: МЗС
Кіра Топенко
Редактор, провідний експерт "Авто"

У п'ятницю, 26 червня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 26 червня

Сьогодні, 26 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 15 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 35 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 12 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 6 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що американське агентство JD Power опублікувало новий рейтинг надійності авто на основі опитувань власників трирічних машин. У категорії компактних кросоверів лідером став Subaru Crosstrek, який випередив Toyota та Honda. За даними дослідження, у моделі не виявлено серйозних технічних проблем, а скарги стосуються дрібних недоліків.

Новини.LIVE також писали, що Toyota і Nissan попереджають, що авто американської збірки можуть не відповідати японським стандартам якості. Йдеться про можливі візуальні недоліки кузова — тонше покриття, нерівності фарби та дрібні виробничі дефекти. Також у частини моделей обмежена робота електроніки та відсутні локалізовані мовні налаштування.