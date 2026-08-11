Запутанный тест ПДД: кто может развернуться на перекрестке

Схемы разворотов на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований информационно-указательных и временных запрещающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и смену его направления. Водители красного и белого автомобилей намерены совершить разворот на перекрестке. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение во всех направлениях. Водители красного (в левой полосе) и белого (в правой полосе) автомобилей собираются совершить разворот.

На перекрестке установлен временный запрещающий знак 3.23 "Поворот налево запрещен" (на желтом фоне). В соответствии с разделом 3 ПДД, этот знак запрещает поворот налево, но разрешает разворот.

Также над проезжей частью установлен информационно-указательный знак 5.16 "Направления движения по полосам". Согласно ему, с крайней левой полосы разрешен поворот налево, а с правой полосы — движение прямо и поворот налево.

Знак, разрешающий поворот налево с крайней левой полосы, разрешает с этой полосы и разворот. Однако выполнять разворот с других полос (в частности, с правой), даже если с них разрешен поворот налево, запрещается. Водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, согласно пункту 10.4 ПДД.

Итак, водитель красного автомобиля совершает разворот с крайней левой полосы без нарушений. Водитель белого автомобиля, разворачиваясь с правой полосы, нарушает правила.

Правильный ответ №2

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