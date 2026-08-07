Запутанный тест ПДД: кто из водителей должен уступить дорогу другим

Схемы движения автомобилей на участке дороги. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на тему о начале движения и изменении его направления. Водитель красного автомобиля разворачивается, водитель белого едет прямо, а водитель синего начинает движение с обочины. В каком порядке транспортные средства пройдут участок дороги в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Синий автомобиль, белый, красный. Синий автомобиль, красный, белый. Белый автомобиль, красный, синий. Белый автомобиль, синий, красный. Красный автомобиль, синий, белый. Красный автомобиль, белый, синий.

Разбор задачи

На участке дороги водитель белого автомобиля движется прямо без изменения направления движения.

В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, водитель красного автомобиля, выполняя разворот вне перекрестка с левой полосы, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, то есть белому авто.

Согласно пункту 10.1 ПДД, водитель синего автомобиля перед началом движения с обочины должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности для других участников движения. Это обязывает его уступить дорогу как белому, так и красному авто.

Итак, первым проедет белый автомобиль, вторым выполнит разворот красная машина, а последним начнет движение синее авто.

Правильный ответ №3

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