Україна
Зачем опытные водители держат в салоне авто мыло, соль и аспирин

Зачем опытные водители держат в салоне авто мыло, соль и аспирин

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 08:10
Почему опытные водители возят с собой мыло, соль и аспирин
Опытный водитель за рулем. Фото: freepik.com

Опытные автомобилисты часто держат в салоне предметы, которые обычно находятся на кухне или в домашней аптечке. Обычное мыло, поваренная соль и аспирин способны помочь решить мелкие проблемы во время поездки.

Об этом сообщил "Справочник водителя".

Читайте также:

Мыло

Если тщательно натереть стеклянные поверхности мылом, а затем распылить, окна будут значительно меньше запотевать из-за разницы температур. К тому же мыльный раствор позволяет эффективно устранить неприятный скрежет стекла, возникающий в дверях во время работы подъемных механизмов.

Существует популярный миф о возможности быстрого ремонта топливного бака с помощью сухого куска мыла. Хотя такой метод позволяет на короткое время закупорить отверстие, бензин довольно быстро растворяет это препятствие. Подобные действия крайне опасны из-за угрозы возникновения пожара, поэтому такой способ допустим только для немедленной эвакуации авто к ближайшему месту ремонта.

Соль

Обычная соль действует как природный абсорбент, который активно вытягивает влагу из окружающего воздуха. Размещение небольшого количества соли внутри салона помогает предотвратить образование конденсата и обледенение окон изнутри в морозную погоду. Это позволяет водителю значительно быстрее подготовить транспортное средство к выезду утром без длительного ожидания прогрева стекла.

Однако важно помнить, что соль обладает высокой коррозионной активностью по отношению к металлическим деталям автомобиля. При попадании кристаллов на кузовные элементы или под коврики начинается разрушительный процесс окисления. Чтобы предотвратить повреждение машины, соль необходимо держать исключительно в плотно закрытых тканевых мешочках.

Также читайте:

Как долго двигатель авто может работать на холостом ходу без ущерба

Как облегчить запуск дизельного двигателя в сильный мороз

Аспирин

Среди владельцев авто распространено заблуждение о пользе аспирина для разряженного аккумулятора. Добавление таблеток в электролит может спровоцировать химическую реакцию для одного запуска двигателя, однако после этого батарея обычно становится непригодной для дальнейшей эксплуатации. Такой метод считается критическим и не рекомендуется из-за риска окончательной поломки оборудования.

В то же время ацетилсалициловая кислота оказывается очень полезной в уходе за чистотой интерьера и рабочих узлов. Раствор аспирина в воде помогает качественно выводить пятна с текстильной обивки автомобильных кресел. Также в сочетании с уксусом этот препарат позволяет быстро и безопасно прочистить форсунки омывателя стекла от грязи.

авто лайфхаки советы автомобиль соль
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
