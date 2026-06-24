В Евросоюзе водителей с категорией В ждут изменения в правилах

Водительские права в Европе. Коллаж: Новини.LIVE

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Современные автомобили быстро развиваются: они становятся больше, а на смену бензину приходит электричество. Однако действующие нормативы по массе автомобилей не менялись уже очень давно. Новая официальная директива Евросоюза призвана адаптировать законодательство к требованиям современного рынка электромобилей. Реформа предоставит владельцам популярной категории водительских удостоверений значительно больше свободы в управлении тяжелой техникой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на AusNews.

Новые ограничения

Согласно старым правилам 1980 года, водителям с категорией B разрешалось управлять автомобилями с максимальной массой не более 3500 кг. Развитие электротранспорта привело к тому, что из-за тяжелых аккумуляторов многие модели стали вплотную приближаться к этому критическому пределу. Европарламент принял решение расширить возможности для владельцев электромобилей.

Теперь допустимый максимальный вес для электрокаров и современных гибридов увеличивается до 4250 кг. Эта норма будет действовать при условии, что водительский стаж пользователя составляет не менее двух лет. Аналогичное повышение весового лимита предусмотрено и для больших жилых автодомов, однако для них потребуется прохождение дополнительного обучения. Для обычных автомобилей на бензине или дизельном топливе ограничение остается прежним — на уровне 3500 кг.

Установленный лимит касается исключительно массы самого транспортного средства без учета прицепа. Это отличает новую директиву от прежнего правила B96, которое ограничивало общий суммарный вес всего автопоезда.

Этапы внедрения

Все законодательные нововведения внедряются на территории европейских государств постепенно и в несколько отдельных этапов. Первопроходцем в реализации этой инициативы стали Нидерланды, где новые весовые стандарты для экологичного транспорта работают. В других европейских регионах эти правила вступят в силу с ноября 2027 года.

Полноценные ограничения для больших автодомов планируется окончательно утвердить к ноябрю 2029 года. В связи с такой поэтапностью автомобилистам перед длительными поездками рекомендуют тщательно изучать законы конкретной страны.

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