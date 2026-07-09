Украинцев предупредили об очередях на границе: текущая ситуация на КПП

Очередь на польской границе. Иллюстративное фото: Фото: Agencja Wyborcza

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Очереди на границе Украины в среду, 9 июля, на большинстве пунктов пропуска при выезде из Украины очереди остаются небольшими. Наибольшее скопление автомобилей зафиксировано на польском направлении.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 9 июля

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 85 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, европейский сегмент компактных городских автомобилей оказался в сложной ситуации из-за удорожания производства, жестких экологических норм и новых требований к безопасности. Из-за этого автопроизводители начали отказываться от многих популярных доступных моделей, ведь их выпуск стал экономически невыгодным.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие водители ценят автомобили, которые не привлекают внимания своим внешним видом, но способны удивить мощностью и скоростью. Одним из таких "волков в овечьей шкуре" стал Toyota RAV4 третьего поколения с двигателем V6 под капотом. Внешне это был обычный семейный кроссовер, однако его динамика позволяла конкурировать и даже опережать значительно более дорогие премиальные модели.