Скрытая функция ключа, которая мгновенно охладит автомобиль в жару

Автомобили на открытой стоянке. Фото: Новини.LIVE

Садиться в автомобиль, который целый день простоял под прямыми солнечными лучами, настоящее испытание в летнюю жару. В такие периоды температура внутри закрытых машин поднимается значительно быстрее и выше, чем на улице. Большинство автомобилистов даже не подозревают о наличии в их транспортном средстве специальной встроенной системы проветривания. Эта функция помогает быстро выпустить горячий воздух еще до того, как откроются двери салона. Для активации этого полезного режима достаточно просто воспользоваться обычным штатным ключом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Быстрая проветривание

Секретный метод заключается в длительном удержании кнопки разблокировки замков на брелоке автомобиля. Это действие автоматически запускает систему одновременного опускания всех боковых стекол в машине. Функция дистанционного открытия стекол встречается во многих современных моделях, хотя присутствует не во всех марках. Иногда этот режим необходимо заранее активировать через внутреннее меню бортового компьютера.

Специалисты рекомендуют обязательно проветривать автомобиль перед началом движения, а не полагаться исключительно на работу кондиционера. Удаление скопившегося теплового слоя позволяет климатической технике работать гораздо эффективнее.

Безопасность поездок

Несмотря на удобство электронного помощника, водителям не стоит забывать о базовых правилах безопасности во время сильной жары. Подобное автоматическое опускание стекол лишь немного повышает комфорт, но не защищает от теплового удара. Во время поездок важно пить много чистой воды и избегать длительного пребывания в закрытом пространстве.

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Категорически запрещается оставлять в закрытом автомобиле детей, пожилых родственников или домашних животных даже ненадолго. Температура на сиденьях может стать смертельной за считанные минуты. Даже полностью открытые окна не смогут обеспечить достаточный приток свежего воздуха на парковке.

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