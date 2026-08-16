Toyota RAV4 Plug-In Hybrid быстрее известных спорткаров

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid 2026 года. Фото: Toyota

Сергей Якуба Редактор

Практичные семейные кроссоверы обычно покупают ради комфорта и низкого расхода топлива. Однако подключаемый гибрид Toyota RAV4 способен удивить своей динамикой даже опытных водителей. Благодаря силовой установке с бензиновым двигателем объемом 2,5 л и электродвигателями автомобиль развивает мощность 324 к.с. Суммарная мощность позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды, что делает его быстрее нескольких известных спорткаров.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Японская модель

В линейке бренда Toyota GR86 считается классическим спортивным автомобилем, созданным для удовольствия от вождения. Однако заднеприводное купе с двигателем мощностью 228 к.с. и механической коробкой передач тратит на разгон до 100 км/ч 6,1 секунды.

Полноприводный гибридный кроссовер легко оставляет спортивную модель позади при старте с места. Система полного привода способствует лучшему сцеплению колес с дорогой, а бесступенчатая трансмиссия позволяет реализовать весь потенциал мощности без задержек.

Европейские легенды

Суперкар Ferrari Testarossa 1984 года выпуска с роскошным 12-цилиндровым двигателем является настоящей иконой автомобильного дизайна. Несмотря на рекордную для своего времени максимальную скорость 290 км/ч, итальянское купе разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Британский спорткар Aston Martin DB7 1990-х годов с двигателем объемом 3,2 л и мощностью 355 к.с. также уступает современному семейному кроссоверу. Автомобиль преодолевает эту же отметку за 5,8 секунды, уступая японскому гибриду в стартовом рывке.

Американская классика

Американский культовый спорткар Chevrolet Corvette поколения C4 при запуске продаж в 1984 году отличался футуристическим дизайном и двигателем V8 объемом 5,7 л. Однако первые версии модели развивали всего 205 к.с. и разгонялись до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Результат современного семейного кроссовера выглядит убедительно на фоне легендарных спортивных автомобилей прошлых лет. Хотя спорткары создавались для гоночных трасс и высоких скоростей, в обычном разгоне со светофора преимущество остается за гибридными технологиями.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Toyota RAV4 с пробегом продают дороже новых. В условиях ограниченного предложения и топливного кризиса спрос на экономичные подержанные гибриды взлетел до исторического максимума.

Также читайте, каких подержанных кроссоверов Toyota RAV4 стоит избегать. Даже у столь успешной модели бывают неудачные периоды, когда с конвейера сходили экземпляры с серьезными техническими недоработками.