ТОП-12 мотоциклов BMW, которые стоят каждой копейки

BMW R 18 Transcontinental 2026 года. Фото: BMW

Сергей Якуба Редактор

Немецкий бренд предлагает разнообразную линейку мотоциклов, включающую роскошные туристические байки, приключенческие эндуро, ретро-родстеры и мощные спортбайки. Инженерные решения компании позволяют сочетать высокую мощность с комфортом и управляемостью. Эксперты выделили 12 моделей немецкого бренда, которые полностью оправдывают свою стоимость.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Туристические флагманы

Модель K 1600 GTL предлагает максимум комфорта для дальних поездок благодаря 6-цилиндровому двигателю объемом 1649 куб. см и мощностью 160 л.с. Турер оснащен подвеской Duolever спереди и Paralever сзади, электронно-управляемыми амортизаторами, большим дисплеем на 10,25 дюйма и подогревом сидений. Его родственник K 1600 B в кузове баггер имеет аналогичную силовую установку, автоматическую регулировку клиренса и передовые системы безопасности.

Классический турер R 18 Transcontinental оснащен большим оппозитным двигателем с высоким крутящим моментом в 149 Нм, массивным обтекателем, кофрами и аудиосистемой Marshall.

В то же время модель R 1300 RT получила новый 1300-кубовый оппозитный двигатель мощностью 145 л.с. с карданным приводом, регулируемым ветровым стеклом и цветным навигационным экраном.

Флагманы приключений

Легендарный эндуро R 1300 GS считается универсальным флагманом, способным преодолевать любое бездорожье. Этот байк, по духу напоминающий автомобиль, получил оппозитный двигатель мощностью 145 л.с., ход подвесок до 19,8 см, четыре режима движения и опциональную автоматическую коробку передач.

Для поклонников классического стиля предлагается R 12 G/S с 1170-кубовым двигателем мощностью 109 л.с. и спицевыми колесами на вседорожной резине.

Средневесовой F 900 GS ориентирован на баланс между управляемостью и проходимостью. 2-цилиндровый двигатель объемом 895 куб. см развивает 105 л.с., а регулируемая вилка с ходом 23 см в сочетании с 21-дюймовым передним колесом позволяет уверенно передвигаться по сложной местности.

Спортивные модели

Супербайк S 1000 RR оснащен 4-цилиндровым двигателем мощностью 205 л.с. при 13 000 об/мин и регулируемой подвеской с гоночными настройками.

Кроссовер S 1000 XR сочетает этот дефорсированный двигатель мощностью 170 л.с. с длинноходной подвеской для уверенного прохождения поворотов и дальних поездок.

Нейкед S 1000 R предлагает аналогичную мощность в 170 л.с. при отсутствии обтекателей и массе всего 196 кг.

Для маневрирования в городе также подойдет родстер F 900 R с 2-цилиндровым двигателем мощностью 105 л.с. и адаптивной подсветкой, а круизер R 18 привлекает самым большим оппозитным двигателем объемом 1802 куб. см и мощностью 91 л.с.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Yamaha прекращает выпуск культового мотоцикла. На протяжении почти тридцати лет компания выпускала эти надежные мотоциклы для любителей скорости и трековых гонок.

Также читайте, где мотоциклистам можно законно ездить между полосами на дороге. Межполосное движение позволяет проскальзывать между автомобилями, что полезно во время пробок в крупных городах.