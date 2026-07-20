ТОП-11 самых надежных дизельных двигателей всех времен

Двигатель Ford 6.7 Powerstroke под кодовым названием Scorpion. Фото: hs-motorsports.com

Сергей Якуба Редактор

Благодаря своей топливной экономичности, огромному крутящему моменту и колоссальному ресурсу дизельные двигатели пользуются популярностью среди автомобилистов. Некоторые двигатели стали культовыми сразу после выхода на рынок, другим потребовались годы и сервисные кампании для устранения детских болезней. Однако все представители этого списка доказали свою способность ежедневно работать в самых тяжелых условиях. Специалисты собрали 11 настоящих инженерных шедевров, работающих на тяжелом топливе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Немецкая классика

Легендарный 4-цилиндровый двигатель Volkswagen 1.9 TDI устанавливался на множество моделей концерна, включая Golf, Jetta и Passat. Секрет его долговечности заключается в прочном чугунном блоке и простой механической системе впрыска без излишне сложной электроники. Этот неприхотливый двигатель позволяет легко преодолевать огромные пробеги, потребляя при этом менее 5,8 л топлива на 100 км.

6-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz OM 606 стал символом немецкого качества конца прошлого века на автомобилях E-, S- и G-класса. Благодаря прочным кованым шатунам и способности без последствий работать на топливе низкого качества этот двигатель заслужил славу вечного. Старые автомобили с этим агрегатом до сих пор ежедневно работают на дорогах разных стран, подтверждая расчеты инженеров.

Японская выносливость

Атмосферный 6-цилиндровый двигатель Toyota 1HZ объемом 4,2 л является сердцем культовых внедорожников Land Cruiser серий 70, 80 и 100. В нём практически нет электроники, а провода подведены лишь к стартеру и топливному соленоиду, что позволяет машине преодолевать глубокие броды. Эта надежность сделала двигатель главным выбором для миссий ООН и военных во всем мире.

Конкурент от компании Nissan с индексом TD 42 также имеет рабочий объём 4,2 л и конструкцию, напоминающую тракторный агрегат. Вместо ремней или цепей ГРМ здесь используется полностью шестеренчатый привод, который не растягивается и не рвется под воздействием высоких нагрузок. Тяжелый чугунный блок эффективно отводит тепло, благодаря чему внедорожники Nissan Patrol с этим двигателем чрезвычайно популярны в пустынях Ближнего Востока и Австралии.

Американская мощь

Современный двигатель Chevrolet 3.0 Duramax с 2020 года устанавливается на крупные пикапы и внедорожники, включая линейку Suburban и Cadillac Escalade. Несмотря на алюминиевый блок, он получил прочные чугунные цилиндровые гильзы и турбину с изменяемой геометрией. Максимальный крутящий момент доступен уже при 1500 об/мин, что снижает износ деталей при буксировке больших прицепов.

Двигатель Ram 3.0 Ecodiesel от концерна Chrysler прошел несколько этапов модернизации и отзывов, прежде чем стал по-настоящему надежным. В третьем поколении этот блок из уплотненного графитового чугуна обеспечивает пикапам отличную прочность при сниженном весе. Машины с этим дизелем демонстрируют запас хода более 640 км при серьезной нагрузке.

Легендарный Cummins 5.9 — настоящий тяжеловес среди рядных дизелей, выпускаемый с 1989 года. Огромный чугунный блок в сочетании с механическим топливным насосом Bosch P7100 сделал его любимым двигателем для фермеров и строителей. Прочные кованые шатуны обладают таким запасом прочности, что позволяют тюнерам увеличивать мощность в несколько раз без риска поломки.

Двигатель Ford 7.3 Powerstroke олицетворяет эпоху до введения жестких экологических стандартов. Он полностью лишен капризных систем рециркуляции выхлопных газов и сажевых фильтров DPF. Простая механическая выпускная система и отсутствие необходимости в использовании мочевины делают этот гигантский двигатель чрезвычайно дешевым в обслуживании, а цены на такие подержанные пикапы остаются высокими.

Аналогично, двигатель GMC Duramax 6,6 л поколения LBZ 2006–2007 годов выпуска обошпелся без установки сложных очистных систем. Чугунный блок отлично рассеивает тепло, а алюминиевые головки цилиндров снижают общий вес. Двигатель работает с низкой степенью сжатия, но способен развивать более 1280 Нм крутящего момента, демонстрируя колоссальную износостойкость.

Современные гиганты

Двигатель Ford 6.7 Powerstroke под кодовым названием Scorpion стал первой самостоятельной дизельной разработкой компании после прекращения сотрудничества с Navistar. Двигатель получил уникальную архитектуру с обратным потоком газов в головке, где турбина расположена в центре развала блока. Это решение сократило длину патрубков и устранило задержку при нажатии на педаль газа на более чем 1 500 000 выпущенных автомобилей.

Замыкает список современный Cummins 6.7, который устанавливают на тяжелые модификации пикапов Ram и школьные автобусы. Рядная 6-цилиндровая конфигурация обеспечивает мастерам легкий доступ ко всем узлам при проведении регулярного технического обслуживания. Прочный чугунный блок интегрирован со специальной плитой масляного поддона, что обеспечивает конструкции максимальную торсионную жесткость.

Ранее Новини.LIVE писали о главной проблеме легендарного дизельного двигателя Volkswagen. Речь идет о третьем воплощении 2.0 TDI под кодом EA288.

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