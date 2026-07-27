Тест по ПДД, в котором ошиблись 53%: куда может ехать водитель

Направления движения водителя белого авто. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водителю белого автомобиля предложены четыре варианта дальнейшего движения: прямо, направо, налево и разворот. В каком направлении ему разрешено ехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо и направо. Только прямо. Прямо, направо и в обратном направлении. Налево и в обратном направлении. Только налево. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля подъезжает к перекрестку, где горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение во всех направлениях.

В соответствии с пунктом 8.3 ПДД Украины, сигналы светофора отменяют требования только знаков приоритета (таких, как 2.3 "Главная дорога"). На предписывающие знаки светофор не влияет.

Перед перекрестком установлен предписывающий знак 4.4 "Движение прямо или направо". Согласно разделу 33 ПДД, действие этого знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.

На данном участке дороги имеется разделительная полоса с зелеными насаждениями, которая делит дорогу на две отдельные проезжие части (пункт 1.10 ПДД).

Знак 4.4 действует только на первом пересечении проезжих частей, где водителю разрешено двигаться только прямо или повернуть направо.

На втором пересечении проезжих частей ограничения знака 4.4 уже не действуют, что дает возможность водителю выполнить поворот налево или разворот. Таким образом, водителю белого автомобиля разрешено движение во всех четырёх направлениях.

Правильный ответ №6

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