Тест ПДД, в котором ошиблись 61%: куда может ехать авто
Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю белого автомобиля предлагаются три направления движения: прямо, поворот налево и разворот. Куда разрешено движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Прямо и налево.
- Только налево.
- Только в обратном направлении.
- Налево и в обратном направлении.
Разбор задачи
Перед водителем белого автомобиля, находящегося перед перекрестком в крайней правой полосе, установлен дорожный знак 1.26 "Двустороннее движение" с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта".
Они предупреждают, что дорога с двусторонним движением начнется через 800 м. Это означает, что в данный момент водитель движется по дороге с односторонним движением, имеющей две полосы.
Поэтому разворот категорически запрещен, так как это приведет к движению против общего потока по встречной полосе.
Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее левое положение. Белый автомобиль стоит в крайней правой полосе, поэтому поворачивать налево водителю запрещено.
Правильный ответ №1
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