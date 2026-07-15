Тест ПДД, в котором ошиблись 53%: кто уступает дорогу на перекрестке

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: Керманич

Валентин Бандура Редактор

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Белый автомобиль поворачивает налево, красный автомобиль — направо, а трамвай едет прямо. Какому транспортному средству должен уступить дорогу водитель белой машины в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

Только водителю трамвая. Только водителю красного автомобиля. Должен уступить дорогу обоим. Должен проехать первым.

Разбор задачи

Перекресток является регулируемым, так как он оборудован работающими светофорами. Горит зеленый сигнал, разрешающий движение всем трем водителям транспортных средств.

Распространенной ошибкой является попытка разъехаться по знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым на главной дороге находится только белый автомобиль.

В соответствии с пунктом 8.3 ПДД, сигналы светофора отменяют требования знаков приоритета. Поэтому во время работы светофора знаки приоритета не принимаются во внимание.

Согласно пункту 16.2 ПДД, если зеленый сигнал светофора разрешает движение одновременно трамвая и безрельсовых транспортных средств, трамваю всегда предоставляется преимущество независимо от направления его движения.

В соответствии с пунктом 16.6 ПДД, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, водитель белого автомобиля обязан уступить дорогу красной машине, поворачивающей направо во встречном направлении.

Правильный ответ №3

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