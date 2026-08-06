Тест ПДД, в котором ошибаются 56%: какие траектории движения разрешены

Траектории движения автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков и по темам о начале движения и изменении его направления, а также о регулировании дорожного движения. Водителю желтого автомобиля предложено четыре варианта проезда: прямо, налево, направо и в обратном направлении. По какой траектории можно продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только по направлению Б. По направлениям А и В. По направлениям В и Г. По всем, кроме Г. По всем, кроме Б. Все направления допускаются.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке водитель желтого автомобиля находится в левой полосе и рассматривает четыре варианта движения: А (направо), Б (прямо), В (налево) и Г (в обратном направлении). В правой полосе перед перекрестком остановился синий автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

На светофоре горит зеленый сигнал, разрешающий движение во всех направлениях. Однако ниже светофора установлен предписывающий знак 4.6 "Движение направо или налево".

В соответствии с пунктом 8.3 ПДД, сигналы светофора имеют преимущество только перед требованиями знаков приоритета. Предписывающие знаки сохраняют свою силу. Знак 4.6 разрешает поворот направо, налево, а также разворот, но запрещает проезд прямо (направление Б).

Для выполнения маневров налево (направление В) и в обратном направлении (направление Г) водитель желтого автомобиля уже занял соответствующую крайнюю левую полосу.

Что касается поворота направо (направление А) с левой полосы. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо следует своевременно занять соответствующее крайнее правое положение. Однако правая полоса перекрыта сломанным синим автомобилем.

В соответствии с пунктом 10.6 ПДД, если водитель по другим причинам (в частности, из-за наличия непреодолимого препятствия) не может выполнить поворот из соответствующего крайнего положения, допускается отступление от требований пункта 10.4 при условии отсутствия препятствий для других участников движения.

Таким образом, водителю желтого автомобиля разрешено движение по направлениям А, В и Г, а запрещено только по направлению Б (прямо).

Правильный ответ № 5

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