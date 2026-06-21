Тест ПДД на перекрестке: куда может ехать грузовик

Варианты направлений движения для грузовика на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. На перекрестке водителю грузовика предложены траектории для дальнейшего движения: прямо, направо и налево. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю грузового автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и направо. Прямо и налево. Налево и направо. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Зеленый сигнал разрешает движение во всех направлениях. Светофор отменяет действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога", но его власть не распространяется на информационно-указательный знак 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".

Этот знак указывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Но он не запрещает проезд по другим траекториям.

Следовательно, водитель грузовика может ехать прямо, а также повернуть направо или налево.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: