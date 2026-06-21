Тест ПДД на перекрестке: куда может ехать грузовик
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. На перекрестке водителю грузовика предложены траектории для дальнейшего движения: прямо, направо и налево. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю грузового автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?
Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и направо.
- Прямо и налево.
- Налево и направо.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Зеленый сигнал разрешает движение во всех направлениях. Светофор отменяет действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога", но его власть не распространяется на информационно-указательный знак 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".
Этот знак указывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Но он не запрещает проезд по другим траекториям.
Следовательно, водитель грузовика может ехать прямо, а также повернуть направо или налево.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
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