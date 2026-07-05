Тест ПДД на перекрестке: какая траектория движения разрешена

Схема маневров автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задание на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю красного автомобиля предложены две траектории: поворот налево и движение прямо с последующим разворотом за пределами перекрестка и поворотом. Какие из них разрешены в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только траектория А. Только траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен предписывающий знак 4.1 "Движение прямо". Этот знак действует исключительно на том перекрестке, перед которым он расположен, и запрещает поворот налево и разворот. Таким образом, движение по траектории А является грубым нарушением.

Траектория Б предполагает проезд перекрестка прямо, а сам разворот выполняется уже за его пределами, где действие знака 4.1 заканчивается. Пункт 10.7 ПДД не запрещает разворот в этом месте. Водитель пересекает разрешенную прерывистую линию разметки, поэтому такой маневр разрешен.

Правильный ответ №2

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