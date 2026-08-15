Тест ПДД, где ошибаются 41%: какой знак обязывает уступить дорогу

Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и знаков приоритета. Перед вами знаки 1.23.2, 2.6 и 3.25. Какой из них обязывает водителя уступить дорогу?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только знак 1. Знаки 1 и 2. Только знак 2. Только знак 3. Знаки 2 и 3. Ни один из знаков. Все знаки.

Разбор задачи

Знак №1 : 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги" предупреждает о примыкании второстепенной дороги с левой стороны.

Знак №2 : 2.6 "Преимущество перед встречным движением". Узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами.

Знак №3 : 3.25 "Обгон запрещен" запрещает обгон всех транспортных средств, кроме единичных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч (отдельные транспортные средства, автопоезда, а также буксирующее транспортное средство в сцепке с буксируемым).

Следовательно, ни один из этих знаков не обязывает водителя уступить дорогу.

Правильный ответ №6

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