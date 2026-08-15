Тест ПДД, где ошибаются 41%: какой знак обязывает уступить дорогу
Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и знаков приоритета. Перед вами знаки 1.23.2, 2.6 и 3.25. Какой из них обязывает водителя уступить дорогу?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только знак 1.
- Знаки 1 и 2.
- Только знак 2.
- Только знак 3.
- Знаки 2 и 3.
- Ни один из знаков.
- Все знаки.
Разбор задачи
Знак №1: 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги" предупреждает о примыкании второстепенной дороги с левой стороны.
Знак №2: 2.6 "Преимущество перед встречным движением". Узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами.
Знак №3: 3.25 "Обгон запрещен" запрещает обгон всех транспортных средств, кроме единичных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч (отдельные транспортные средства, автопоезда, а также буксирующее транспортное средство в сцепке с буксируемым).
Следовательно, ни один из этих знаков не обязывает водителя уступить дорогу.
Правильный ответ №6
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