Тест ПДД для внимательных: куда может ехать автомобиль

Направления движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задание на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю серого автомобиля предлагаются четыре направления движения: прямо, разворот, поворот направо или налево. По какой траектории он может двигаться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Налево и направо. Прямо и в обратном направлении. Направо, налево и в обратном направлении. Только влево. Налево и в обратном направлении. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Предписывающий знак 4.6 "Движение направо или налево" разрешает проезд только в указанных направлениях, а также не запрещает разворот.

Таким образом, водитель серого автомобиля не имеет права проехать прямо.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

То есть водитель не может повернуть направо, ведь его автомобиль находится на левой полосе.

Следовательно, он может двигаться либо налево, либо совершить разворот.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения: