Тест ПДД для умных водителей: где можно припарковать машину
Задача на знание требований дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. Водителю желтого автомобиля предложено четыре варианта для стоянки: два на правой стороне и два на левой стороне дороги. В каких местах он может припарковаться в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- В местах 3 и 4.
- В местах 1 и 4.
- В местах 1 и 2.
- В местах 1, 3 и 4.
- Только в месте 1.
- Только в точке 2.
Разбор задачи
Действие знака 3.35 "Стоянка запрещена" распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. Водитель может припарковаться в месте 1 (до знака), но не может этого сделать в месте 2 (после знака).
Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" указывает на то, что автомобиль находится на проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.
Согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне дороги с односторонним движением разрешены. Тем более что действие знака 3.35 на левую сторону не распространяется.
Правильный ответ №4
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