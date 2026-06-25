Тест ПДД для грамотных водителей: может ли грузовик двигаться вперед
Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. На трассе с тремя полосами движения в одну сторону водитель грузовика движется по крайней левой полосе. Может ли он продолжать движение прямо в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Может.
- Не может.
Разбор задачи
Знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и автопоездов с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т.
Однако согласно табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта", место введения соответствующего ограничения находится всего в 300 метрах.
Впрочем, водитель грузовика все равно не может двигаться вперед по этой полосе. Согласно пункту 11.6 ПДД, на дорогах, имеющих три и более полосы движения в одном направлении, грузовым автомобилям с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:
- Каверзный тест по ПДД: кому разрешен поворот направо?
- Коварный тест по ПДД: какой знак запрещает разворот?
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