Тест ПДД для грамотных водителей: куда можно ехать

Траектории движения на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задание на знание требований информационно-указательных и предписывающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления, в котором ошиблись 81% опрошенных. На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются четыре направления движения: прямо, разворот, поворот направо или налево. По какой траектории он может двигаться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо и налево. Прямо, налево и в обратном направлении. Направо. Прямо. Налево.

Разбор задачи

Предписывающий знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает проезд в указанных направлениях и разворот.

Таким образом, водитель красного автомобиля не имеет права повернуть направо.

Но знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" указывает, что водитель находится на проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся только в одном направлении.

Таким образом, разворот запрещен, ведь в таком случае автомобиль будет двигаться против потока.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

То есть водитель не может повернуть налево, ведь его автомобиль находится на правой полосе односторонней дороги.

Следовательно, он может двигаться только прямо.

Правильный ответ №4

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