Тайные функции ключа от авто, о которых мало кто знает

Ключ от автомобиля. Фото: devoncarkeys.co.uk

Современные автомобильные ключи и брелоки уже давно вышли за рамки простого механического отпирания дверных замков и запуска двигателя. В последние годы производители существенно расширили возможности этих устройств, интегрировав в них немало дополнительных инструментов безопасности и комфорта. Однако значительная часть владельцев машин даже не догадывается о наличии скрытых настроек в собственном карманном пульте.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Скрытые элементы

Даже на автомобилях с современными интеллектуальными системами бесключевого доступа водитель всегда имеет возможность выполнить ручное аварийное открытие дверей. Внутри пластикового корпуса электронного брелока разработчики обязательно прячут классическое металлическое жало ключа. Для его извлечения достаточно лишь нажать и удерживать специальную механическую защелку-блокиратор на корпусе.

Такое простое решение становится единственным спасением в ситуации, когда полностью разрядился штатный аккумулятор автомобиля или села внутренняя литиевая батарейка самого пульта. Непосредственно замочная скважина на водительской двери обычно замаскирована под цвет кузова с помощью съемной пластиковой защитной заглушки.

Управление стеклом

Очень полезной в летнюю жару становится функция дистанционного открытия окон для быстрого проветривания салона после длительной стоянки под солнцем. Для активации этой команды необходимо зажать и удерживать кнопку отпирания дверей брелока в течение нескольких секунд. Стекло на всех пассажирских дверях автоматически опустится, а в отдельных моделях также способен полностью открыться или слегка приподняться вентиляционный люк на крыше.

Читайте также:

Аналогичным образом длительное удержание кнопки запирания кузова запускает процесс поднятия и полного закрытия забытых окон во время парковки. Эта функция присутствует на многих моделях разных годов выпуска, однако в новых автомобилях она может требовать предварительной активации через соответствующее меню бортового компьютера. С этого же пульта на многих машинах можно настроить автоматическое складывание боковых зеркал одновременно с блокировкой дверей.

Защита авто

В условиях больших парковочных площадок возле супермаркетов транспортное средство может легко затеряться среди сотен других машин. Многие автопроизводители устанавливают на пульты специальную кнопку поиска, нажатие которой активирует кратковременное мигание световых приборов или подачу звукового сигнала клаксона. Это позволяет быстро сориентироваться и определить точное расположение техники.

Также с помощью простых комбинаций кнопок на ключе можно обезопасить автомобиль от популярной технологии угона методом электронной удочки или чемодана. В отдельных моделях двойное быстрое нажатие клавиши закрытия полностью отключает функцию бесключевого реагирования на прикосновение к ручке двери. В самых современных системах эта превентивная защита от сканирования часто настраивается на постоянной основе через мультимедийный экран.

Ранее Новини.LIVE писали, зачем водители покупают старые ключи от чужих авто. Секрет заключается в высоком качестве оригинальных компонентов, которые остаются функциональными даже после многолетнего использования.

Также читайте о преимуществах и рисках цифровых автомобильных ключей. Эксперты по кибербезопасности сомневаются в их способности полностью предотвратить кражи машин.