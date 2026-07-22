Стоит ли автовладельцу доплачивать за более дорогое моторное масло

Выбор моторного масла. Фото: centropiezasplus.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Качественное моторное масло обеспечивает долговечность автомобильного двигателя, однако выбор подходящего продукта часто вызывает споры среди водителей. На полках магазинов цены на канистры с маслом могут различаться в три раза. Многие убеждены, что высокая стоимость автоматически гарантирует идеальную защиту всех внутренних деталей, хотя на самом деле решающую роль играют совсем другие параметры.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Важность допусков

Главным критерием при выборе масла является его строгое соответствие требованиям завода, изготовившего конкретный автомобиль. Инженеры проектируют современные двигатели с учетом четких стандартов вязкости и рабочих характеристик. Если автопроизводитель указывает конкретную норму, именно этот параметр должен быть решающим при покупке.

Дорогие варианты обычно имеют расширенный пакет моющих и защитных присадок, которые более устойчивы к высоким температурам. Они лучше предотвращают образование сажи и отложений внутри силового агрегата. Однако любая качественная продукция среднего ценового сегмента с правильным допуском справляется с этой задачей не хуже.

Сложные условия

Доплачивать за премиальные бренды имеет смысл владельцам современных турбированных двигателей малого объема. Также это касается дизельных автомобилей с системными фильтрами очистки выхлопных газов, где смазочный материал работает в условиях экстремальных температур. Более надежная защита понадобится и при частых поездках по автомагистралям на максимальной скорости или при буксировке тяжелых прицепов.

Городская эксплуатация с короткими поездками, пробками и частыми запусками холодного двигателя тоже считается тяжелым режимом. В таких условиях более дешевая продукция теряет свои свойства быстрее. Чтобы избежать повышенного износа, ее лучше менять раньше срока, например, через каждые 8000 км вместо стандартных 15 000 км.

Правильный интервал

Гораздо важнее ценника являются обозначения вязкости, такие как 0W-20, 5W-30 или 5W-40, а также соответствие нормам ACEA. Эти цифры показывают способность быстрого прокачивания системы при сильном морозе и толщину защитной пленки в жару.

Даже самое дорогое масло не способно защищать двигатель бесконечно, если игнорировать сроки технического обслуживания. Покупка качественного масла средней стоимости с его регулярной заменой и новым фильтром ежегодно или через 10 000–15 000 км значительно полезнее для автомобиля, чем использование самого дорогого бренда в течение 30 000 км.

Ранее Новини.LIVE писали, что загрязняет моторное масло и как это влияет на двигатель. Даже мелкие посторонние частицы способны полностью вывести из строя сложный силовой агрегат, превратив машину в кучу металлолома.

Также механики назвали правильный интервал замены моторного масла в автомобиле. Специалисты призывают водителей вернуться к проверенным временем стандартам ухода за техникой.