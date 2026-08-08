Сложный тест по ПДД, в котором ошибаются 73%: куда можно ехать
Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На участке дороги водителю зеленого автомобиля предложено три варианта проезда: прямо, налево и в обратном направлении. По какой траектории можно продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
- Только налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Водитель видит перед собой предупреждающий знак 1.26 "Двустороннее движение" вместе с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта", которые информируют водителя, что через 300 метров начинается дорога с двусторонним движением.
То есть на данном участке водитель находится на дороге с односторонним движением. Согласно требованиям ПДД, выполнять разворот на такой дороге запрещено, поскольку это приведет к движению по полосе встречного движения.
В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель должен своевременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. А с правой полосы поворот налево запрещен.
Движение прямо не запрещено ни одним правилом или знаком.
Правильный ответ №1
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