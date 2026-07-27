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Главная Авто Ситуация на границе: где водителям придется ждать дольше

Ситуация на границе: где водителям придется ждать дольше

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 13:57
Очереди на границе 27 июля: где больше всего автомобилей
Пограничник проверяет документы у водителя. Иллюстративное фото: ГПСУ

В понедельник, 27 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 27 июля

Сегодня, 27 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 27 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 1 автобус, 25 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 27 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 27 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что Mercedes-AMG работает над усовершенствованием своего 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Разработчики ищут способ улучшить характеристики двигателя, не жертвуя долговечностью и системой охлаждения. Патентные документы показали новую технологию, способную повысить отдачу агрегата за счет оптимизации конструкции.

Новини.LIVE также писали, что у японской Mazda в своей истории есть как успешные, так и противоречивые модели. Роторные автомобили RX-7 и RX-8 принесли бренду немало критики из-за сложности и требовательности двигателей. В то же время родстер Mazda MX-5 Miata, представленный в 1989 году, стал примером надежности и одним из самых известных автомобилей для поклонников классического вождения.

граница авто очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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