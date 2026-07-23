Самые выносливые семейные универсалы после 100 000 км пробега

Audi A4 Avant 2015 года. Фото: infocar.ua

Сергей Якуба Редактор

Современный практичный универсал покупают для дальних поездок или ежедневной интенсивной эксплуатации, поэтому высокая надежность узлов является ключевым требованием. Издание Auto Bild провело тесты более 20 моделей, начиная с 2014 года, на дистанции 100 000 км, чтобы определить самые выносливые варианты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Лидеры испытаний

Первое место в рейтинге надежности разделили немецкие модели Audi A4 Avant и Audi A6 Avant. Обе машины получили наивысшую оценку с минимальным количеством замечаний. Модель A4 преодолела испытательный марафон вообще без единой поломки, а у A6 за все время зафиксировали лишь незначительный сбой датчика парковки.

Ничем не уступил и баварский универсал BMW 320d Touring, который получил отличную оценку и занял второе место. Автомобиль уверенно преодолел всю дистанцию без технических проблем, продемонстрировав лишь незначительные мелочи при итоговой разборке кузова.

Надежные альтернативы

На высоких позициях финишировали Ford Focus Turnier с двигателем 2.0 EcoBlue и Hyundai i30 Kombi. Американская модель продемонстрировала образцовую выносливость салона и механических узлов, где во время финального осмотра обнаружили лишь незначительную утечку масла на сальнике. Корейская версия потеряла баллы лишь из-за отсутствия обновления навигации и незакрепленной фары на сервисе, хотя техническая часть отработала безупречно.

Отличные результаты с высокими оценками также показали Volkswagen Passat Variant, Volvo V90 Cross Country, Skoda Octavia Combi и Mercedes-Benz C-Class. В то же время некоторые популярные автомобили, такие как Ford Mondeo Turnier и Renault Clio Grandtour, оказались в конце списка из-за частых мелких поломок во время длительных поездок.

Рейтинг надежности универсалов

Audi A4 Avant (B9) — 2 штрафных балла (оценка 1) Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic (C8) — 2 штрафных балла (оценка 1) BMW 320d Touring (G21) — 3 штрафных балла (оценка 1) Ford Focus Turnier 2.0 EcoBlue(4-е поколение) — 5 штрафных баллов (оценка 1-) Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDI (GD) — 5 штрафных баллов (оценка 1-) Audi A6 Avant 2.0 TDI (C7) — 6 штрафных баллов (оценка 1-) Audi RS 4 Avant (B9) — 8 штрафных баллов (оценка 1-) Mercedes C 250 d 4Matic T (S 205) — 8 штрафных баллов (оценка 1-) VW Passat Variant 1.8 TSI (B8) — 8 штрафных баллов (оценка 1-) Volvo V90 Cross Country — 8 штрафных баллов (оценка 1-) Skoda Octavia III Combi 2.0 TDI — 9 штрафных баллов (оценка 2+) Mercedes E 350 CDI T (S 212) — 12 штрафных баллов (оценка 2+) Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 AWD (3-е поколение) — 12 штрафных баллов (оценка 2+) Kia ProCeed GT 1.6 T-GDI — 14 штрафных баллов (оценка 2) Mercedes E 220 d T-Modell (S 213) — 15 штрафных баллов (оценка 2) Volvo V60 D2 DRIVE (1-е поколение) — 15 штрафных баллов (оценка 2) Hyundai i40 Kombi blue 1.7 CRDI — 17 штрафных баллов (оценка 2-) Skoda Fabia III Combi 1.2 TSI — 24 штрафных балла (оценка 3+) BMW 540i xDrive Touring (G31) — 25 штрафных баллов (оценка 3) Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost (5-е поколение) — 27 штрафных баллов (оценка 3) Renault Clio IV Grandtour TCe 90 Luxe — 29 штрафных баллов (оценка 3-)

Ранее Новини.LIVE писали о пяти лучших семейных минивэнах с пробегом. Подборка включает универсальные европейские модели с высоким ресурсом двигателей.

Также механики посоветовали, какие семейные кроссоверы стоит покупать, а какие — нет. Они изучили японские кроссоверы и выделили модели, которые лучше всего подходят для долгосрочных инвестиций.