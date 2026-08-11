Самые популярные автомобили в Европе и Украине: исследование

Toyota Yaris Cross 2024 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей в 34 странах Европы за первую половину 2026 года. Результаты показывают, что популярные автомобили существенно различаются в зависимости от региона и уровня доходов населения. Несмотря на общую модную тенденцию к кроссоверам, они занимают первое место лишь в половине европейских стран. В то же время во многих регионах покупатели продолжают отдавать предпочтение классическим хэтчбекам и практичным седанам.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Лидеры рынка

Абсолютным чемпионом по количеству первых мест стал компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, возглавивший рейтинги сразу в пяти странах. Сразу за ним следует Skoda Octavia, удерживающая первую позицию в четырёх странах.

Если оценивать популярность самих брендов, то первую строчку в Европе уверенно занимает марка Toyota. Она стала лидером рынка в восьми странах. Второе место занимает Skoda в пяти странах, а за третье место борется Dacia, завоевавшая наибольшую популярность в четырех странах.

Вот как выглядит список моделей, ставших хитами номер один в каждой из 34 стран:

Австрия: Volkswagen Golf

Бельгия: Dacia Sandero

Болгария: Toyota Corolla

Босния и Герцеговина: Skoda Octavia

Великобритания: Ford Puma

Греция: Toyota Yaris Cross

Дания: Skoda Elroq

Эстония: Toyota Yaris Cross

Ирландия: Toyota Yaris Cross

Исландия: Kia Sportage

Испания: Dacia Sandero

Италия: Fiat Panda

Кипр: Kia Stonic

Латвия: Toyota Yaris Cross

Литва: Toyota Yaris Cross

Люксембург: Mercedes CLA

Нидерланды: Tesla Model Y

Германия: Volkswagen Golf

Норвегия: Tesla Model Y

Польша: Toyota Corolla

Португалия: Peugeot 2008

Румыния: Dacia Duster

Сербия: Toyota Corolla

Словакия: Skoda Octavia

Словения: Renault Clio

Турция: Renault Clio

Венгрия: Nissan Qashqai

Украина: Renault Duster

Финляндия: Tesla Model Y

Франция: Renault Clio

Хорватия: Skoda Octavia

Чехия: Skoda Octavia

Швейцария: Volkswagen Golf

Швеция: Volvo XC60

Особенности выбора

Премиальные модели смогли вырваться в абсолютные лидеры лишь в пяти самых богатых странах Европы. Модель Volvo XC60 стала самой популярной в Швеции, Mercedes CLA возглавил рейтинг Люксембурга, а электромобиль Tesla Model Y занял первое место в Финляндии, Нидерландах и Норвегии.

Большинство европейцев остаются сторонниками собственного автопрома. В Германии традиционно лидирует Volkswagen, в Чехии выбирают Skoda, во Франции покупают Renault, а в Италии лидирует Fiat. Единственным исключением стала Испания, где первое место досталось Dacia, а не местным маркам.

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