Авто с механической коробкой передач 2027 года: пять ожидаемых новинок

Водитель в автомобиле с механической коробкой передач. Фото: magnific.com

Большинство новых автомобилей на рынке продаются только с автоматом. Обычная механическая коробка передач сохранилась преимущественно в спортивных моделях для энтузиастов. Производители отмечают высокий спрос на такие машины и готовят новые модели. Автобренды из Германии и Японии уже подтвердили выпуск нескольких ярких авто с тремя педалями в 2027 году.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Немецкие спорткары

Обновленное купе Porsche 911 Carrera S получило 6-ступенчатую механическую коробку передач в составе специального пакета. Твин-турбо двигатель объемом 3 л развивает 473 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды при максимальной скорости 307 км/ч. Автомобиль оснастили спортивной подвеской с занижением на 10 мм, управляемой задней осью и легкими колесными дисками.

Седан BMW M3 CS выйдет ограниченным тиражом под названием Handschalter. Двигатель S58 объемом 3 л развивает 473 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Модель получила углепластиковую крышу, титановый глушитель и разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.

Японские новинки

Купе Nissan Z NISMO получило 6-ступенчатую механическую коробку передач после многочисленных просьб поклонников марки. Двигатель V6 объемом 3 л с двумя турбинами развивает 420 л.с. и работает с усиленным сцеплением. Инженеры усовершенствовали тормоза, заимствованные у спорткара GT-R, перенастроили амортизаторы и добавили противоотливную перегородку в бензобак.

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Компания Subaru готовит для японского рынка новую версию раллийного седана WRX STI с 6-ступенчатой коробкой передач. Предыдущие модели были оснащены 2,5-литровым турбомотором мощностью 305 л.с. и полным приводом.

Также готовится трековая специальная версия купе Subaru BRZ, созданная на базе лимитированной серии STI Sport Type RA. Автомобиль получит 2,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 228 л.с. с более легким маховиком и сцеплением для быстрого набора оборотов. Купе оснастят амортизаторами ZF, тормозами Brembo, кованными дисками BBS, улучшенным аэродинамическим обвесом и спортивным выхлопом.

Ранее Новини.LIVE писали, что экономичнее: механическая или автоматическая коробка передач. Это спорный вопрос, но ответ на него меняется вместе с развитием технологий.

Также читайте о самых проблемных механических коробках передач в популярных автомобилях. Некоторые конструкции могут доставлять владельцам немало хлопот уже на небольших пробегах.